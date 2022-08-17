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В Анапе дрон спас тонущего россиянина

На Центральном пляже Анапы беспилотный аппарат спас тонущего в море россиянина

В Анапе еще одного тонущего в море человека спасли с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом пишет РИА Новости.

По сообщению мэрии курорта, инцидент произошел на Центральном пляже города в понедельник, 15 августа. Так, благодаря системе мониторинга был обнаружен мужчина, подававший сигналы просьбы о помощи далеко за пределами зоны для купания. Дежурный незамедлительно направил к тонущему дрон, который сбросил россиянину спасательный жилет.

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Летательный аппарат остался в воздухе и служил для спасателей ориентиром до их прибытия. Пострадавшему оказали необходимую помощь, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. Отмечалось, что у мужчины во время купания начались судороги конечностей.

Ранее в августе сообщалось о первом случае спасения в России человека дроном. Так, отдыхающий на пляже Анапы турист заплыл слишком далеко от берега и начал тонуть — на помощь ему со спасательным жилетом вылетел беспилотный аппарат.

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Дарья Рыбак
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