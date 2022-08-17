Сообщение о «кентавре» в мурманском диспансере оказалось частично недостоверным

Сообщение о случаях «кентавра» в мурманском диспансере оказалось частично недостоверным

Сообщение о том, что в Мурманском областном онкологическом диспансере выявили случаи заражения штаммом коронавируса «кентавр», оказалось частично недостоверным.

Первоисточником информации, как передает информационное агентство «СеверПост.ru», выступил пост главного врача Мурманского областного онкодиспансера Дмитрия Коваленко на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Однако сегодня этот пост «Ленте.ру» найти не удалось — вероятно, он был удален.

На сайте информагентства «СеверПост.ru» приводится текст поста Коваленко. Из него следует, что в Мурманском онкодиспансере были выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса «кентавр». Сообщается, что им заразились некоторые пациенты и сотрудники медучреждения. Общее количество заболевших главврач не раскрыл.

«Вот он и пришел… Штамм "кентавр" атакует, пробивая бреши в нашей "обороне". Уже есть заболевшие пациенты и сотрудники. Доктора-ординаторы после работы в отделениях спешат в поликлинику, принимать пациентов за себя и заболевших коллег», — цитирует публикацию Коваленко агентство.

16 августа на странице главврача мурманского онкодиспансера появился пост, в котором он заявил, что ни у одного из сотрудников учреждения не был выявлен штамм «кентавр». При этом он не уточнил, были ли обнаружены случаи заражения этим штаммом среди пациентов.

Информация о заражении пациентов и сотрудников Мурманского онкодиспансера «кентавром» появилась в нескольких местных СМИ. Помимо агентства «СеверПост.ru», об этом со ссылкой на пост Коваленко написали «КП - Мурманск», Nord-News и «Мурманский вестник».

Причем позднее «СеверПост.ru», «КП - Мурманск» и Nord-News выпустили отдельные материалы с комментарием Коваленко об отсутствии заразившихся штаммом «кентавр» среди работников онкодиспансера.

В социальных сетях данные об обнаружении «кентавра» в Мурманском онкодиспанскере можно было встретить еще реже. Во «ВКонтакте» об этом написало лишь небольшое количество сообществ, например, «Полуостров 51» (45,1 тысячи подписчиков), «Би-порт: новости Мурманска» (26,6 тысячи подписчиков) и «МОНЧЕГОРСК ПОРТАЛ» (14,9 тысячи подписчиков). Причем в сообществе «Би-порт: новости Мурманска» вскоре был отдельно опубликован комментарий Коваленко. В «Одноклассниках» эта информация практически не распространилась.