КПРФ отозвала кандидата на выборы в связи с «невнятной позицией» по спецоперации

КПРФ отозвала кандидата на выборы во Владивостоке из-за «невнятной позиции» по СВО

КПРФ отозвала своего кандидата в думу Владивостока Павла Ижко, который на встрече с избирателями «не смог внятно выразить» позицию партии по спецоперации России на Украине. Об этом сообщил первый секретарь комитета приморского краевого отделения партии, руководитель фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев, передает РИА Новости.

По его словам, бюро крайкома посчитало нужным отозвать кандидатуру Ижко. «Не видим целесообразности его нахождения в думе, если он не может четко сформулировать и донести до избирателя позицию КПРФ по этому вопросу», — подчеркнул Долгачев.

В свою очередь, глава избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких подтвердила, что документ об отзыве кандидатуры Ижко уже поступил в окружной избирком, его будет рассмотрит комиссия.

Ранее сообщалось, что в комиссию по вопросам депутатской этики Госдумы поступили жалобы от руководства Самарской областной думы и нескольких граждан на члена фракции КПРФ нижней палаты парламента Михаила Матвеева в связи с его активностью в регионе и публично высказанной позицией по специальной военной операции на Украине.