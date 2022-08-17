Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

КПРФ отозвала кандидата на выборы в связи с «невнятной позицией» по спецоперации

КПРФ отозвала кандидата на выборы во Владивостоке из-за «невнятной позиции» по СВО

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

КПРФ отозвала своего кандидата в думу Владивостока Павла Ижко, который на встрече с избирателями «не смог внятно выразить» позицию партии по спецоперации России на Украине. Об этом сообщил первый секретарь комитета приморского краевого отделения партии, руководитель фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев, передает РИА Новости.

По его словам, бюро крайкома посчитало нужным отозвать кандидатуру Ижко. «Не видим целесообразности его нахождения в думе, если он не может четко сформулировать и донести до избирателя позицию КПРФ по этому вопросу», — подчеркнул Долгачев.

В свою очередь, глава избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких подтвердила, что документ об отзыве кандидатуры Ижко уже поступил в окружной избирком, его будет рассмотрит комиссия.

Ранее сообщалось, что в комиссию по вопросам депутатской этики Госдумы поступили жалобы от руководства Самарской областной думы и нескольких граждан на члена фракции КПРФ нижней палаты парламента Михаила Матвеева в связи с его активностью в регионе и публично высказанной позицией по специальной военной операции на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Аксенов заявил о риске новых взрывов в Джанкойском районе Крыма
Роскомнадзор запросил информацию об утечке данных у популярного онлайн-магазина
ФСБ задержала шестерых членов ячейки запрещенной «Хизб ут-Тахрир»
Мужчина голыми руками сразился с акулой и попал на видео
Поставки дешевых смартфонов в Россию рухнули
Олимпийская чемпионка сменила пол и стала мужчиной
В Москве впервые с февраля выявили больше 10 000 случаев COVID-19
Российский военный застрелил мужчину из пистолета Макарова во время ссоры
Стало известно о размере выплат пострадавшим от взрывов на севере Крыма
Российский стилист назвала самую модную обувь на осень и зиму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.