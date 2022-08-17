Ученые рассказали о странах с наибольшими шансами пережить ядерную войну

Nature Food: Австралия и Аргентина имеют больше шансов пережить ядерную войну

Лучше всего с последствиями ядерного конфликта справятся жители Австралии и Аргентины. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в США, результаты исследования которых опубликованы в журнале Nature Food.

В рамках исследования они смоделировали сброс атомных бомб на города и промышленные центры. По оценке ученых, это повлечет за собой огненные бури и загрязнение атмосферы частицами горения. В свою очередь, это приведет к изменению климата, а также сокращению запасов пищи на земле и улова рыбы.

Как следует из опубликованной карты, только Австралия и Аргентина смогут сохранить оптимальное количество потребляемых килокалорий на душу населения в день даже в том случае, если в атмосферу будет выброшено наибольшее количество сажи. Еще одной страной, которая испытает меньшее воздействие, чем другие, эксперты назвали Новую Зеландию. В то же время отмечается, что Новая Зеландия и Австралия рискуют столкнуться с большим потоком беженцев из Азии и других государств, в которых будет наблюдаться нехватка продовольствия.

Разные сценарии

Во время исследования ученые рассмотрели распространение сажи в атмосфере в нескольких сценариях, в том числе в пяти вариантах войны между Индией и Пакистаном, а также между Россией и США. Выяснилось, что даже в сценарии небольшого ядерного локального конфликта между Индией и Пакистаном, глобальное производство продуктов питания через пять лет упадет на семь процентов. В случае войны между Россией и США оно упадет на 90 процентов всего через три-четыре года.

5 000 000 000 человек могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией

При этом наиболее серьезным снижение урожая будет в России и США, которые являются основными странами-экспортерами продовольствия. В свою очередь, это отразится на зависящих от импорта странах Африки и Ближнего Востока. Более 75 процентов населения Земли столкнутся с катастрофическим голодом, который продлится в течение двух лет.

В докладе ученые предупреждают, что даже употребление в пищу сельскохозяйственных культур, предназначенных для скота, или сокращение пищевых отходов не сможет скомпенсировать глобальное снижение потребляемых калорий.

Разговоры о ядерном конфликте звучат все чаще

Разговоры о возможности ядерного конфликта все чаще звучат на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. В частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что невообразимая ранее перспектива ядерного конфликта вернулась в область возможного. По его словам, ядерные вооружения предлагают ложные обещания безопасности и сдерживания. Он подчеркнул, что это оружие гарантирует «разрушение, смерть и бесконечное балансирование на грани конфликта».

Почти 13 тысяч единиц ядерного оружия сейчас находятся в арсеналах по всему миру. И все это в то время, когда риски распространения растут, а барьеры для предотвращения эскалации ослабевают Антониу Гутерриш генсек ООН

До этого бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк выразил мнение, что нынешняя политика руководства США негативно влияет на ситуацию, втягивая весь мир в ядерную войну с Россией. По его мнению, Америка продолжит «подстегивать» конфликт на Украине новыми поставками оружия, поскольку НАТО и США совершенно не волнует, сколько украинцев погибнет.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность применения своего ядерного арсенала только в чрезвычайных обстоятельствах. Он пояснил, что речь идет в том числе о защите жизненно важных интересов США, союзников и партнеров. В свою очередь, посольство России в США обвинило Вашингтон в повышении вероятности ядерной войны. Дипломаты призвали США пересмотреть свою политику в ядерной сфере вместо того, чтобы обвинять другие страны в их взглядах на мироустройство, которые не совпадают с американскими.