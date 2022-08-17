Ученые рассказали о странах с наибольшими шансами пережить ядерную войну
Лучше всего с последствиями ядерного конфликта справятся жители Австралии и Аргентины. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в США, результаты исследования которых опубликованы в журнале Nature Food.
В рамках исследования они смоделировали сброс атомных бомб на города и промышленные центры. По оценке ученых, это повлечет за собой огненные бури и загрязнение атмосферы частицами горения. В свою очередь, это приведет к изменению климата, а также сокращению запасов пищи на земле и улова рыбы.
Как следует из опубликованной карты, только Австралия и Аргентина смогут сохранить оптимальное количество потребляемых килокалорий на душу населения в день даже в том случае, если в атмосферу будет выброшено наибольшее количество сажи. Еще одной страной, которая испытает меньшее воздействие, чем другие, эксперты назвали Новую Зеландию. В то же время отмечается, что Новая Зеландия и Австралия рискуют столкнуться с большим потоком беженцев из Азии и других государств, в которых будет наблюдаться нехватка продовольствия.
Разные сценарии
Во время исследования ученые рассмотрели распространение сажи в атмосфере в нескольких сценариях, в том числе в пяти вариантах войны между Индией и Пакистаном, а также между Россией и США. Выяснилось, что даже в сценарии небольшого ядерного локального конфликта между Индией и Пакистаном, глобальное производство продуктов питания через пять лет упадет на семь процентов. В случае войны между Россией и США оно упадет на 90 процентов всего через три-четыре года.
человек могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией
При этом наиболее серьезным снижение урожая будет в России и США, которые являются основными странами-экспортерами продовольствия. В свою очередь, это отразится на зависящих от импорта странах Африки и Ближнего Востока. Более 75 процентов населения Земли столкнутся с катастрофическим голодом, который продлится в течение двух лет.
В докладе ученые предупреждают, что даже употребление в пищу сельскохозяйственных культур, предназначенных для скота, или сокращение пищевых отходов не сможет скомпенсировать глобальное снижение потребляемых калорий.
Разговоры о ядерном конфликте звучат все чаще
Разговоры о возможности ядерного конфликта все чаще звучат на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. В частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что невообразимая ранее перспектива ядерного конфликта вернулась в область возможного. По его словам, ядерные вооружения предлагают ложные обещания безопасности и сдерживания. Он подчеркнул, что это оружие гарантирует «разрушение, смерть и бесконечное балансирование на грани конфликта».
Почти 13 тысяч единиц ядерного оружия сейчас находятся в арсеналах по всему миру. И все это в то время, когда риски распространения растут, а барьеры для предотвращения эскалации ослабевают
До этого бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк выразил мнение, что нынешняя политика руководства США негативно влияет на ситуацию, втягивая весь мир в ядерную войну с Россией. По его мнению, Америка продолжит «подстегивать» конфликт на Украине новыми поставками оружия, поскольку НАТО и США совершенно не волнует, сколько украинцев погибнет.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность применения своего ядерного арсенала только в чрезвычайных обстоятельствах. Он пояснил, что речь идет в том числе о защите жизненно важных интересов США, союзников и партнеров. В свою очередь, посольство России в США обвинило Вашингтон в повышении вероятности ядерной войны. Дипломаты призвали США пересмотреть свою политику в ядерной сфере вместо того, чтобы обвинять другие страны в их взглядах на мироустройство, которые не совпадают с американскими.