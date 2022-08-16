Посольство России в США обвинило Вашингтон в повышении вероятности ядерной войны

Посольство РФ в США обвинило Вашингтон в эскалации ядерного конфликта с Москвой

Посольство России в США в своем Telegram-канале выступило с обвинениями в адрес Вашингтона в том, что его действия не согласовываются с интересами других государств, что, в свою очередь, ведет к повышению вероятности войны между ядерными державами. Российские дипломаты отметили, что США втягивают Запад в гибридное противостояние с Москвой.

«Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — сказано в сообщении.

Дипломаты призвали США пересмотреть свою политику в ядерной сфере вместо того, чтобы обвинять другие страны в их взглядах на мироустройство, которые не совпадают с американскими.

Ранее ученые Ратгерского университета раскрыли последствия полномасштабной ядерной войны между США и Россией. Согласно результатам исследования, конфликт с применением оружия массового поражения приведет к глобальному голоду, из-за которого умрут более пяти миллиардов человек.