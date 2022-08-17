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В Совфеде ответили на планы Киева разрушить Крымский мост

Сенатор Совфеда Цеков заявил, что Крымский мост хорошо защищен

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сенатор Совета Федерации от крымского региона Сергей Цеков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться ударить по Крымскому мосту, однако он хорошо защищен. Его слова приводит ТАСС.

По словам члена Совфеда, в настоящее время диверсии против военных объектов придают моральный подъем властям Украины. «Вот они такие крутые, такие способные, осуществляют диверсии на территории России, в том числе и в Крыму. Это блеф, акции такого характера, который поднимает боевой дух и настрой», — ответил сенатор на планы Киева.

Цеков уточнил, что Крымский мост является стратегической целью, однако его защищают по максимуму: с воздуха, из-под воды, а также с земли.

О намерении Киева разрушить Крымский мост в интервью The Guardian рассказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он назвал мост «законной военной целью», которая имеет большое значение.

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Сергей Истомин
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