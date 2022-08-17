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Россиянина осудили на два года за угрозы полицейским автоматом Калашникова

На Урале ранее судимый мужчина получил 2 года за угрозы полицейским автоматом Калашникова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Североуральске суд приговорил к двум годам лишения свободы ранее судимого местного жителя за угрозы полицейским оружием. Об этом в среду, 17 августа, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июне 2021 года знакомые пили алкоголь и нарушали порядок в общественном месте. Патрульные задержали одного из друзей, тогда фигурант направил на правоохранителя списанный автомат Калашникова и имитировал готовность к выстрелу. Полицейские, взяв табельное оружие, произвели выстрел в воздух и остановили дебошира.

Известно, что россиянин уже был ранее судим и вышел из колонии в ноябре 2020 года.

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Екатерина Власова
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