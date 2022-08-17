В ООН сочли достоверными заявления о принудительном труде уйгуров в Синьцзяне

Bloomberg: в ООН сочли достоверными заявления о принудительном труде уйгуров в Синьцзяне

Специальный докладчик ООН по современным формам рабства Томоя Обоката счел достоверными заявления о принудительном труде уйгуров в Синьцзяне. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Выводы эксперта были основаны на «независимой оценке доступной информации», включая материалы, представленные заинтересованными сторонами, показания потерпевших и правительственные отчеты.

«Специальный докладчик считает разумным сделать вывод о том, что принудительный труд уйгуров, казахов и других этнических меньшинств в таких секторах, как сельское хозяйство и производство, имеет место в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая», — сказано в докладе Обокаты.

Доклад о глобальных проблемах рабства был адресован Совету по правам человека и отделен от оценки ситуации в Синьцзяне, которая, как ожидается, вскоре будет опубликована верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По информации The Guardian, после визита комиссара в КНР десятки ученых обвинили Бачелет в игнорировании и «обелении» репрессий против уйгуров. В материале отмечается, что научное сообщество осудило комиссара по правам человека за отказ упоминать незаконное заключение уйгуров, а также пытки, изнасилования и другие виды жестокого обращения, которые, по их данным, широко распространены в тюрьмах и лагерях перевоспитания, которые Бачелет, использовав китайский эвфемизм, назвала «центрами профессионального обучения».

В китайском регионе Синьцзян проживают более миллиона уйгуров — мусульман тюркского происхождения. Западные СМИ давно утверждают, что представителей этого этноса власти насильно содержат в государственных лагерях и принуждают к труду. Кроме того, утверждается, что проживающим там мусульманам запретили называть детей традиционными для них именами, заставили есть свинину и пить алкоголь. В сети также появлялась информация о подселении представителей титульной нации в уйгурские семьи и поощрении уйгурских женщин, решившихся на стерилизацию.

В начале марта прошлого года аналитический центр Newlines Institute заявил, что власти КНР нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением, говорилось в заявлении.