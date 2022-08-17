Россиян предупредили о новой схеме хищения денег

ВТБ: злоумышленники начали похищать деньги с помощью программ для удаленного доступа

Телефонные мошенники начали чаще похищать деньги с использованием программ для удаленного доступа. Злоумышленники убеждают людей установить специальные приложения для дополнительной защиты средств или для обновления банковского сервиса, предупреждает ВТБ (сообщения есть у «Ленты.ру»).

Мошенники обзванивают россиян с помощью робота, который говорит о подозрительной активности в интернет-банке или мобильном приложении. Под видом сотрудника банка злоумышленник уверяет, что со счета клиента пытались сделать международный перевод SWIFT, но операция была приостановлена. Когда жертва сообщает, что не совершала платеж, ее начинают убеждать, что это мошенническая активность и для защиты денег нужно проверить мобильный банк. А именно — зайти в магазин приложений и скачать специальную сервисную программу.

После этого просят сообщить уникальный адрес устройства и код для подключения к нему. Если сделать это, то третьи лица получат дистанционный доступ к смартфону и к одноразовым кодам из СМС, раскрыл ВТБ детали новой схемы хищения денег. Для убедительности злоумышленники также просят оценить качество обслуживания.

Ранее сообщалось, что мошенники предлагают «застраховать» средства, которые якобы хранятся на «едином межбанковском счете в ЦБ».