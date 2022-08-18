Устойчивость цен на бензин в России объяснили

Экономист Рожанковский заявил, что цены на бензин не снижаются из-за спроса за рубежом

Цены на бензин в России не снижаются из-за спроса за рубежом. Так ситуацию с ценами на внутреннем рынке в интервью радио Sputnik объяснил экономист Владимир Рожанковский

По его словам, на российском рынке сейчас избыточное предложение бензина, и, согласно «главному принципу экономики» — принципу спроса и предложения — цены на этот вид топлива должны снижаться, однако этого не происходит.

На практике, отметил Ржанковский, стоимость бензина снижается очень редко, поскольку на нее влияет не только соотношение между спросом и предложением на внутреннем рынке.

«Нефтяные компании все равно будут смотреть на внешние рынки, несмотря на то, что мы изолированы от них из-за санкций. Они все равно будут "дергать за рукав" министерство энергетики и показывать ему на эти цены», — считает экономист.

Он допустил, что в случае существенного подорожания нефти на внешних рынках отечественные производители могут попытаться поднять цены на бензин внутри России, однако такой сценарий маловероятен, уточнил эксперт.

«Конечно, если цены на нефть на внешних рынках существенно "выстрелят", наши производители захотят к ним привязаться. Такой вариант возможен, но в США и Европе начинаются разговоры о рецессии. А во время рецессии спрос на бензин обычно падает. Поэтому ожидать существенного роста цен на нефть на мировых рынках в ближайшее время не приходится», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Минфин решил начать борьбу с вывозом за рубеж бензина и дизельного топлива, предназначенных для россиян. Отмечается, что в последние месяцы трейдеры стали активно пользоваться схемами экспорта такого топлива из-за внушительной разницы между экспортными и внутренними ценами.