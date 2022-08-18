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Россиянин подрался со стюардессой на рейсе из Владивостока и угодил в полицию

На рейсе из Владивостока в Хабаровск россиянин устроил дебош, подравшись со стюардессой

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Пассажир рейса Владивосток — Хабаровск устроил дебош на борту самолета, подрался со стюардессой и угодил в полицию. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

Инцидент произошел во вторник, 16 августа. Как уточили в ведомстве, мужчина, находящийся в салоне бизнес-класса, конфликтовал с другими пассажирами, хватая их за одежду, нецензурно выражался и толкал одну из бортпроводниц.

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На требования членов летного состава успокоиться и не создавать угрозу безопасности полета нарушитель порядка не реагировал. Россиянина пристегнули ремнями безопасности, а один из попутчиков удерживал его до прибытия воздушного судна в Хабаровск.

После прилета дебошира задержали и доставили в дежурную часть. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее в августе пассажиры самолета, следующего из Пафоса в Манчестер, обезвредили неадекватного попутчика, который попытался открыть аварийный люк во время перелета. По словам очевидцев, один из пассажиров после посадки на рейс сразу же начал вести себя неадекватно и агрессивно. 

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Валентина Процкова
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