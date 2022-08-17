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Пассажир самолета захотел открыть аварийный люк после слов «увидимся на небесах»

Пьяный пассажир TUI употребил белый порошок и сорвал рейс, захотев открыть аварийный люк

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Пассажиры самолета обезвредили неадекватного попутчика, который попытался открыть аварийный люк во время перелета и сорвал рейс. Об этом пишет Manchester Evening News.

Инцидент произошел на борту чартерного самолета TUI, который следовал из Пафоса (Греция) в Манчестер (Великобритания). По наблюдениям очевидцев, один из пассажиров рейса, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, после посадки на борт сразу же начал вести себя неадекватно и агрессивно. Тем не менее стюардессы не предприняли никаких действий и продолжили подавать туристам напитки и еду.

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Другие очевидцы видели, как дебошир открыто употребил неизвестный белый порошок, а затем начал молиться, встав на колени, и угрожать попутчикам: так, турист указал на женщину с детьми и после слов «увидимся на небесах» захотел покинуть борт через аварийный люк. Находившиеся рядом пассажиры набросились на мужчину и не дали ему открыть дверь — из-за драки и потасовки пилоты прервали полет и совершили вынужденную посадку в аэропорту Загреба (Хорватия).

Сорванный рейс обернулся многочасовой задержкой вылета в Великобританию — расстроенные пассажиры пожаловались, что им пришлось сидеть на полу в аэропорту без еды и воды в ожидании какой-либо информации от туроператора.

Ранее в августе пассажир авиакомпании Polish Airlines устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс. Отмечается, что мужчина начал кричать на членов экипажа из-за отказа налить ему алкоголь — вышедший из себя турист стал плеваться в попутчиков и попытался открыть дверь воздушного судна.

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Дарья Рыбак
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