В США прокомментировали освобождение экстрадированного россиянина

Представитель центра содержания арестованных в США подтвердил освобождение Дубникова

Представитель центра содержания арестованных в американском штате Орегон прокомментировал информацию об освобождении из-под стражи экстрагированного Нидерландами в США россиянина Дениса Дубникова. Его слова приводит ТАСС.

«Он на свободе, он был освобожден из-под стражи», — подтвердил представитель пенитенциарного учреждения. По информации агентства, это произошло в 04:22 по московскому времени.

Накануне сообщалось, что Дубников был освобожден из-под стражи до вынесения приговора. Как поясняется в заявлении судьи Джоли Руссо в суде штата Орегон, россиянина освободили при условии, что он не будет совершать правонарушений и выезжать за пределы четырех округов штата Орегон, а также будет посещать все заседания суда по делу. Кроме того, он обязан докладывать о смене места пребывания и номера телефона, сдать властям паспорта и прочие документы, необходимые для выезда из США.

29-летний Денис Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников, был экстрадирован из Нидерландов в США на этой неделе. Начало рассмотрения дела жюри присяжных намечено на 4 октября. В случае признания россиянина виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.