Присягнувшего ИГ россиянина осудили на 16 лет за подготовку теракта

Cуд приговорил к 16 годам сторонника ИГ, готовившего теракт в Черкесске

Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарской республики Азамата Калова, готовившего теракт в Черкесске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима, причем первые 3,5 года в тюрьме.

По версии следствия, мужчина в 2021 году разместил в соцсетях призывы к террористической деятельности и оправдывал террористов. Осенью того же года он присягнул запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» и вступил в переписку с ее сторонником. На протяжении нескольких месяцев Калов изучал в сети минно-подрывное дело, тактико-технические характеристики стрелкового оружия и боеприпасов, после чего изготовил самодельное взрывное устройство.

В Черкесске мужчина снимал здания госучреждений и правоохранительных органов на видео, подбирая объект для нападения. 27 сентября 2021 года Калов получил от сторонника ИГ указание о переносе изготовленного им СВУ в тайник. Однако совершить теракт он не сумел, так как его задержали правоохранители.

