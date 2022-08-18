Россиянам рассказали об улучшении их экономических настроений

ФОМ: экономические настроения россиян с начала весны значительно улучшились

С начала весны экономические настроения россиян заметно улучшились, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Если в марте экономическими оптимистами считали себя 9 процентов респондентов, то в июне таких было уже 13 процентов. Доля пессимистично настроенных граждан снизилась с 29 до 13 процентов. Аналитики рассказали, что оптимистами в основном являются люди от 18 до 45 лет без высшего образования.

У половины из оптимистично настроенных граждан нет сбережений, почти у каждого пятого (19 процентов) ухудшилось материальное положение за последний год, большинству (61 процент) приходится экономить, а у 36 процентов есть кредиты. Реже всего кредиты есть у нейтрально настроенных граждан — в 34 процентов случаев, среди экономических пессимистов закредитованы 43 процента.

Опрос проводился в формате интервью по месту жительства в режиме face-to-face. В каждом опросе — не менее 2000 респондентов, в нем приняли участие жители 105 населенных пунктов в 55 субъектах страны.

Недавний опрос Центра исследований гражданского общества ВШЭ показал, что доля россиян, довольных своим финансовым положением, в последние три года составляет около 30 процентов. При этом около 70 процентов говорят, что недовольны доходами.