Назван оптимальный срок носки бюстгальтера перед стиркой

Технолог Лоис Сицилиано посоветовала стирать бюстгальтер после двух-трех раз его носки

Технолог бренда нижнего белья Pour Moi Лоис Сицилиано назвала оптимальный срок носки бюстгальтера перед стиркой. Соответствующий материал появился на сайте модного издания Glamour.

Так, эксперт советует стирать упомянутое нижнее белье после того, как его надевали два-три раза. При этом Сицилиано подчеркнула, что время его носки до стирки зависит от интенсивности физических нагрузок и погодных условий. «Обычно бюстгальтер нужно стирать после двух-трех раз его носки. Но это неактуально для спортивного топа, который вы надеваете в тренажерный зал или в жаркий летний день. А если вы сильно потеете, то вы должны стирать бюстгальтер после каждого его использования», — заявила специалист.

Вдобавок Сицилиано отметила, что бюстгальтер рекомендуется стирать вручную, наполнив таз или раковину прохладной водой, и добавить несколько капель жидкого моющего средства. Его необходимо покрутить в воде и замочить на десять минут, а затем аккуратно потереть боковины (часть изделия, находящаяся под руками и соединяющая между собой чашечку и пояс — прим. «Ленты.ру») и застежку на спине и промыть их под струей прохладной воды. В конце стирки эксперт предложила положить бюстгальтер на чистое полотенце, чтобы он высох.

В то же время собеседница издания пояснила, что нижнее белье можно стирать в машине, но с определенными условиями. «Убедитесь, что вы используете самую деликатную стирку при минимальной возможной температуре и желательно без отжима», — заключила она.

В июле основательницы бренда нижнего белья Le Journal Intime Наталья Войнич и Татьяна Валентович назвали россиянкам способы выбрать идеальное нижнее белье. Они отметили, что по возможности лучше избегать бюстгальтеров с косточками и эффектом пуш-ап, так как они влияют на кровоснабжение в тканях молочных желез.