В Омске пожарные спасли из горящей квартиры двух кошек

В Омске пожарные спасли из горящей квартиры в многоэтажном доме двух кошек

В Омске спасатели МЧС спасли из горящей квартиры в многоэтажном доме двух кошек. Об этом сообщает местный портал Just Media.

Согласно материалу, возгорание в одном из местных домов произошло в среду, 17 августа. В тот момент, когда пожарные прибыли на место вызова, из окна шел черный дым. В связи с тем, что двери в квартиру были заперты, им удалось попасть в квартиру только через окно.

Известно, что спасатели обнаружили внутри горящей комнаты двух кошек, которых удалось вынести живыми. На свежем воздухе питомцев напоили водой и восстановили с помощью дыхательного аппарата, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

В июне неравнодушные жители Татарстана также спасли косулю, которая застряла на одной из улиц Нижнекамска — животное застряло в металлическом заборе. Согласно материалу, после спасения косулю выпустили в лесу Биклянского лесничества.