Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Омске пожарные спасли из горящей квартиры двух кошек

В Омске пожарные спасли из горящей квартиры в многоэтажном доме двух кошек

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Омске спасатели МЧС спасли из горящей квартиры в многоэтажном доме двух кошек. Об этом сообщает местный портал Just Media.

Согласно материалу, возгорание в одном из местных домов произошло в среду, 17 августа. В тот момент, когда пожарные прибыли на место вызова, из окна шел черный дым. В связи с тем, что двери в квартиру были заперты, им удалось попасть в квартиру только через окно.

Известно, что спасатели обнаружили внутри горящей комнаты двух кошек, которых удалось вынести живыми. На свежем воздухе питомцев напоили водой и восстановили с помощью дыхательного аппарата, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

В июне неравнодушные жители Татарстана также спасли косулю, которая застряла на одной из улиц Нижнекамска — животное застряло в металлическом заборе. Согласно материалу, после спасения косулю выпустили в лесу Биклянского лесничества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В США признали правоту Путина о затягивании Вашингтоном конфликта на Украине
Россиянка зарезала любовника за пошлые шутки
«Газпром» ответил на онлайн-флешмоб для турбины Siemens
Россия поднялась на третье место по объему расчетов в юанях
В Госдуме оценили вероятность встречи Путина и Зеленского
Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности
Деньги умерших россиян собрались защитить
Раскрыты подробности работы российских военных храмов в УАЗиках
Мать погибшего в СВО солдата не смогла получить «гробовые» из-за мужа
Британцев призвали сводить концы с концами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.