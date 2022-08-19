Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Пережившая шесть неудачных беременностей женщина нашла утешение в куклах

В Великобритании пережившая шесть неудачных беременностей женщина нашла утешение в куклах

Фото: Shutterstock

В Великобритании женщина, пережившая шесть неудачных беременностей, нашла утешение в куклах, похожих на младенцев, для которых она выделила отдельную комнату. Об этом сообщает Metro.

23-летняя сиделка Наташа Харридж рассказала, что первая реалистичная кукла-реборн появилась у нее в 15 лет. Игрушку ей на день рождения подарили приемные родители. Харридж назвала куклу Ханной и относилась к ней, как к ребенку. «Всякий раз, когда у меня был плохой день в школе, я приходила домой к Ханне, и меня успокаивало то, что я держала ее на руках, меняла ей подгузник и расчесывала волосы», — вспоминает женщина.

Поскольку подарок очень понравился британке, родители старались покупать такие куклы на каждое Рождество и день рождения дочери. К 2018 году коллекция Харридж насчитывала 13 кукол общей стоимостью около пяти тысяч фунтов стерлингов (350 тысяч рублей). Она снимала с игрушками видео и выкладывала на YouTube. В роликах девушка купала игрушечных младенцев, одевала их и укачивала в коляске.

Материалы по теме:
«Ребенок — это слишком большие траты» Истории людей, которые заводят пугающе реалистичных кукол вместо детей
«Ребенок — это слишком большие траты»Истории людей, которые заводят пугающе реалистичных кукол вместо детей
18 декабря 2020
«Хорошо, что они никогда не вырастут» Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
«Хорошо, что они никогда не вырастут»Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
12 декабря 2018

В 2021 году Харридж начала общаться с Джорданом Родвеллом в приложении для знакомств. У пары завязались отношения, и через месяц британка познакомила возлюбленного с одной из своих кукол по имени Скарлет. По словам женщины, Родвелл пришел в восторг от Скарлет.

Со временем британка распродала часть своей коллекции и оставила только самых любимых кукол. Она призналась, что взаимодействие с ними помогло ей пережить выкидыши и внематочную беременность. Сейчас Харридж снова беременна: они с Родвеллом ждут первенца, который должен появиться на свет в феврале 2023 года. Пара планирует познакомить ребенка с куклами и брать его на выставки реборнов, которые проходят в стране.

Реборны — реалистичные куклы-младенцы ручной работы. Появились в США в 1990-е годы. Вокруг коллекционирования и изготовления таких кукол сложилась своеобразная субкультура.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Вирджиния заменила детей, которые предпочли жить с отцом, на пугающе реалистичных «живых» кукол. Американка скучала по детям и переживала, что пропускает важные этапы в их жизнях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов «Азова» и «Айдара»
Политолог объяснил важность визита Путина на саммит G20
Певица Монеточка впервые показала новорожденную дочь вблизи
Пережившая шесть неудачных беременностей женщина нашла утешение в куклах
Задержание заказавшего похищение брата и его жены россиянина попало на видео
В США признали правоту Путина о затягивании Вашингтоном конфликта на Украине
Рябков призвал Россию «не расслабляться» на фоне санкций Запада
Эрдоган отверг слухи о планах свергнуть Асада в Сирии
В Харьковской области сформировали новый орган управления
Наряды в стиле Жанны Агузаровой стали новым трендом в соцсетях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.