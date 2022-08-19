В Великобритании пережившая шесть неудачных беременностей женщина нашла утешение в куклах

В Великобритании женщина, пережившая шесть неудачных беременностей, нашла утешение в куклах, похожих на младенцев, для которых она выделила отдельную комнату. Об этом сообщает Metro.

23-летняя сиделка Наташа Харридж рассказала, что первая реалистичная кукла-реборн появилась у нее в 15 лет. Игрушку ей на день рождения подарили приемные родители. Харридж назвала куклу Ханной и относилась к ней, как к ребенку. «Всякий раз, когда у меня был плохой день в школе, я приходила домой к Ханне, и меня успокаивало то, что я держала ее на руках, меняла ей подгузник и расчесывала волосы», — вспоминает женщина.

Поскольку подарок очень понравился британке, родители старались покупать такие куклы на каждое Рождество и день рождения дочери. К 2018 году коллекция Харридж насчитывала 13 кукол общей стоимостью около пяти тысяч фунтов стерлингов (350 тысяч рублей). Она снимала с игрушками видео и выкладывала на YouTube. В роликах девушка купала игрушечных младенцев, одевала их и укачивала в коляске.

В 2021 году Харридж начала общаться с Джорданом Родвеллом в приложении для знакомств. У пары завязались отношения, и через месяц британка познакомила возлюбленного с одной из своих кукол по имени Скарлет. По словам женщины, Родвелл пришел в восторг от Скарлет.

Со временем британка распродала часть своей коллекции и оставила только самых любимых кукол. Она призналась, что взаимодействие с ними помогло ей пережить выкидыши и внематочную беременность. Сейчас Харридж снова беременна: они с Родвеллом ждут первенца, который должен появиться на свет в феврале 2023 года. Пара планирует познакомить ребенка с куклами и брать его на выставки реборнов, которые проходят в стране.

Реборны — реалистичные куклы-младенцы ручной работы. Появились в США в 1990-е годы. Вокруг коллекционирования и изготовления таких кукол сложилась своеобразная субкультура.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Вирджиния заменила детей, которые предпочли жить с отцом, на пугающе реалистичных «живых» кукол. Американка скучала по детям и переживала, что пропускает важные этапы в их жизнях.