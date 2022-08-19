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Популярная латиноамериканская страна смягчит требования по въезду для россиян

Власти Чили введут послабления для туристов на въезд в страну с 1 сентября

Фото: Loïc Mermilliod / Unsplash

Власти Чили планируют смягчить требования для туристов по въезду в страну с 1 сентября. О введении новых послаблений сообщает Expreso.info.

Таким образом, начиная со следующего месяца для въезда в республику иностранным путешественникам необходимо будет предъявить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до поездки, либо сертификат о прохождении вакцинации. Российский препарат против COVID-19 «Спутник V» в популярной латиноамериканской стране одобрен.

Наличие документа об иммунизации считается эквивалентным Mobility Pass. Это означает, что вакцинированным путешественникам больше не придется заполнять онлайн-форму Travel Affidavit и сдавать ПЦР-тест перед отправлением.

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Более того, по данным издания, лица в возрасте до 18 лет освобождены от выполнения всех вышеуказанных требований.

В апреле власти Парагвая разрешили въезд в страну непривитым от COVID-19 путешественникам. Местное правительство смягчило требования к иностранным туристам, позволив в случае отсутствия сертификата о вакцинации от коронавируса предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до вылета.

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Фариза Бацазова
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Популярная латиноамериканская страна смягчит требования по въезду для россиян
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