Французская певица Мирей Матье рассказала про отношения с Путиным

Певица Мирей Матье рассказала про отношения с президентом России Владимиром Путиным

76-летняя французская певица Мирей Матье рассказала про отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом артистка сообщила в интервью Nice Matin.

Исполнительница поведала, что относится к Путину не только как к главе государства, так как лично знакома с ним. «Это личное... Мои отношения с ним отличаются от отношений как просто с главой государства, поскольку он несколько раз меня лично принимал, когда я пела там (в России — прим. «Ленты.ру».)», — ответила Матье на вопрос журналиста о том, до сих пор ли она восхищается президентом страны.

Певица также призвала к дипломатическому решению ситуации на Украине и призналась в любви и к россиянам, и к украинцам.

«Конечно, российский народ на 100 процентов поддерживает своего президента. Это очень по-русски. Если вы плохо знаете страну, вы этого не поймете», — заявила артистка, подчеркнув, что российский народ «всегда будет в ее сердце».

Ранее британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, раскритиковал президента США Джо Байдена из-за политики в отношении Украины.