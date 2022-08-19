Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Французская певица Мирей Матье рассказала про отношения с Путиным

Певица Мирей Матье рассказала про отношения с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Ints Kalnins / Reuters

76-летняя французская певица Мирей Матье рассказала про отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом артистка сообщила в интервью Nice Matin.

Исполнительница поведала, что относится к Путину не только как к главе государства, так как лично знакома с ним. «Это личное... Мои отношения с ним отличаются от отношений как просто с главой государства, поскольку он несколько раз меня лично принимал, когда я пела там (в России — прим. «Ленты.ру».)», — ответила Матье на вопрос журналиста о том, до сих пор ли она восхищается президентом страны.

Певица также призвала к дипломатическому решению ситуации на Украине и призналась в любви и к россиянам, и к украинцам.

«Конечно, российский народ на 100 процентов поддерживает своего президента. Это очень по-русски. Если вы плохо знаете страну, вы этого не поймете», — заявила артистка, подчеркнув, что российский народ «всегда будет в ее сердце».

Ранее британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, раскритиковал президента США Джо Байдена из-за политики в отношении Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Еще в одном районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Экономист описал будущее цен на электроэнергию в Европе
Аналитик рассказал об ударе газовых ограничений по промышленности в Италии
Закрыто дело о служебном подлоге против вице-мэра российского города
Умер «апельсиновый король» из списка Forbes
Латвия заявила о готовности к протестам из-за советского памятника
Звезда реалити-шоу установил виниры в Турции и лишился зубов
Космонавт рассказал о возмутившем его коллег болте на МКС
Власти Таиланда разрешили иностранцам продлевать срок пребывания в стране
Петербургская студентка от голода съела бледную поганку в лесу и умерла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.