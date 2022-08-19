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Сообщение о взрывных устройствах в Ростове-на-Дону оказалось недостоверным

Сообщение о небольших взрывных устройствах в Ростове-на-Дону оказалось недостоверным

Фото: Lenta.ru

Сообщение о небольших взрывных устройствах в Ростове-на-Дону оказалось недостоверным.

В Ростове-на-Дону неизвестные запустили рассылку в мессенджерах с предупреждением о небольших взрывных устройствах. На фото изображена самодельная конструкция неопределенного размера. «Не поднимать. Останетесь без руки. В Ростове нашли больше 10 таких», — сказано в подписи к изображению.

Запустивший эту рассылку человек неизвестен. Местные СМИ утверждают, что пост стали рассылать по групповым чатам с жителями города. Одно из них, например, оказалось в родительском чате местного образовательного учреждения, сообщил 1Rnd.ru.

Информацию о взрывных устройствах в городе опровергли в управлении МВД России по Ростовской области. «В ходе мониторинга сети "Интернет" выявлена публикация об обнаружении на улицах Ростова-на-Дону предметов, представляющих опасность. Указанная информация не соответствует действительности. Сообщений об обнаружении опасных предметов в органы внутренних дел донской столицы не поступало», — подчеркнули в ведомстве.

Информация о рассылке не очень хорошо разошлась в СМИ. В агрегаторе «Яндекс. Новости» отображается 12 сообщений на эту тему. Новость написали в основном местные издания. Все сообщения сопровождаются комментарием правоохранительных органов.

В соцсетях сообщение также разошлось с комментарием регионального главка МВД. Писали о нем только городские паблики. Часть крупных региональных групп во «ВКонтакте» вообще не стала публиковать информацию о рассылке.

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Варвара Кошечкина
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