Путин заявил о необходимости развивающейся политической системы

Президент Путин заявил, что в России нужна развивающаяся политическая система

России необходим крепкий тыл, который будет представлен в виде надежной и развивающейся политической системы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего, нужно иметь крепкий тыл, а это значит, надежную, развивающуюся, демократическую политическую систему», — сказал президент во время встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

В России 11 сентября пройдет Единый день голосования, во время которого в стране будут проводиться избирательные кампании различных уровней.

Ранее на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами, которое состоялось в Московском парламентском центре на Страстном бульваре, рассказали о нововведениях в процедурах электронного и традиционного голосования.