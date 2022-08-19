Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин заявил о необходимости развивающейся политической системы

Президент Путин заявил, что в России нужна развивающаяся политическая система

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

России необходим крепкий тыл, который будет представлен в виде надежной и развивающейся политической системы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего, нужно иметь крепкий тыл, а это значит, надежную, развивающуюся, демократическую политическую систему», — сказал президент во время встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

В России 11 сентября пройдет Единый день голосования, во время которого в стране будут проводиться избирательные кампании различных уровней.

Ранее на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами, которое состоялось в Московском парламентском центре на Страстном бульваре, рассказали о нововведениях в процедурах электронного и традиционного голосования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
«Северный поток» остановят
Стали известны условия появления в России новой перестраховочной компании
Ведущая Первого канала сравнила популярное приложение для знакомств с тюрьмой
Сенсорные кнопки в новых автомобилях раскритиковали
Российский ветеран подал в суд на новосибирские прокуратуру и МВД
Плавающая на каяке туристка попала под мощный ураган и утонула на глазах мужа
В Британии предложили пожить в бывшей церкви
Троих россиян отдали под суд за производство 200 килограммов наркотиков
США захотели поставить Украине новые виды оружия
Путин заявил о необходимости развивающейся политической системы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.