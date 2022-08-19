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Вскоре после задержания россиянин признался в убийстве 15-летней давности

Вскоре после задержания житель Петербурга признался в убийстве 15-летней давности

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

Житель Санкт-Петербурга вскоре после задержания признался в убийстве, которое произошло 15 лет назад: в 2007 году его супруга пропала без вести, но это убийство со временем раскрыли. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 19 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Ленинградской области.

По данным ведомства, мужчина убил супругу еще в 2007 году. Уголовное дело об убийстве женщины было возбуждено в 2008 году, когда стало ясно, что россиянка 1978 года рождения пропала — это стандартная процедура следственных органов в случае пропавших без вести людей, которая позволяет организовать работу полиции и других органов для поиска.

Со временем, проводя работы по раскрытию преступлений прошлых лет, следователи поняли, что 45-летний мужчина причастен к исчезновению жены. Его задержали, и вскоре он признался в убийстве. Следствие отмечает, что это произошло во время тактически грамотно спланированного и проведенного допроса. В ходе него фигуранту были приведены собранные доказательства, и мужчина дал признательные показания. Предполагается, что россиянин убил супругу в ходе ссоры.

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Леонид Микуляк
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