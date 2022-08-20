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В БФРО высказались о предложении на запрет выдачи шенгенских виз россиянам

Секретарь БФРО Петросов: запрет на выдачу шенгенских виз россиянам станет катастрофой

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Введение запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России стало бы гуманитарной катастрофой. Об этом заявил ответственный секретарь Бельгийской федерации русскоязычных организаций (БФРО) Сергей Петросов в беседе с ТАСС.

«Особое беспокойство вызывает у нас перспектива отмены виз, которая для всех, у кого есть родственные, профессиональные и культурные связи в России, является настоящей гуманитарной катастрофой», — высказался он.

30 и 31 августа министры иностранных дел государств Евросоюза проведут встречу в Праге, на которой рассмотрят предложение Эстонии и Финляндии о запрете выдачи краткосрочных виз россиянам. По их мнению, это заставит россиян «платить цену» за спецоперацию на Украине. Ряд стран ЕС выступают против такой инициативы.

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Юлия Мискевич
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