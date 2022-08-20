В БФРО высказались о предложении на запрет выдачи шенгенских виз россиянам

Секретарь БФРО Петросов: запрет на выдачу шенгенских виз россиянам станет катастрофой

Введение запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России стало бы гуманитарной катастрофой. Об этом заявил ответственный секретарь Бельгийской федерации русскоязычных организаций (БФРО) Сергей Петросов в беседе с ТАСС.

«Особое беспокойство вызывает у нас перспектива отмены виз, которая для всех, у кого есть родственные, профессиональные и культурные связи в России, является настоящей гуманитарной катастрофой», — высказался он.

30 и 31 августа министры иностранных дел государств Евросоюза проведут встречу в Праге, на которой рассмотрят предложение Эстонии и Финляндии о запрете выдачи краткосрочных виз россиянам. По их мнению, это заставит россиян «платить цену» за спецоперацию на Украине. Ряд стран ЕС выступают против такой инициативы.