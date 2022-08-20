«Вагнеровцы» уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР

Бойцы ЧВК «Вагнер» в ДНР уничтожили опорный пункт украинских военных под Бахмутом

В Донецкой народной республике (ДНР) бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Бахмутом (Артемовск), их слова передает РИА Новости.

По словам корреспондента, окрестности города завалены украинской техникой, также встречаются брошенные сослуживцами тела националистов. «Это военнослужащие армии Украины, ВСУ. Они их бросают, тела не забирают», — сказал один из бойцов «Вагнера», указав на украинскую форму погибших.

Другой «вагнеровец» рассказал, что семьям, близким и сослуживцам не сообщается о потерях. Как правило, таких военных записывают пропавшими без вести с целью не платить компенсации за погибших.

Также отмечается, что населенный пункт обороняют элитные соединения украинской армии, однако сейчас они находятся на грани истощения, из-за чего не могут противостоять и сдаются в плен. Тем не менее при сопротивлении их могут ликвидировать.

«Сегодня отработали по противнику системой ТОС (тяжелая огнеметная система — прим. «Ленты.ру»). Противник был "доволен", "аплодировал" нам... Ну, кричал, что им очень плохо. Позиции на данный момент наши ребята штурмуют. Толковые парни, свое дело знают», — объяснил командир разведывательного отряда ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось, что отряды ЧВК вошли в район позиций, где военные Украины разместили американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что военные при поддержке российской артиллерии «смогли зайти в Артемовск».