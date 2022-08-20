Лукашенко признался в распоряжении «подпечатывать деньги»

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в 90-е приказал Нацбанку подпечатывать деньги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 1990-е годы приказал Нацбанку «подпечатывать деньги», недостающие в бюджете. Соответствующее выступление главы республики показал телеканал ОНТ.

По словам белорусского лидера, им была поставлена задача ни в коем случае не делить хозяйства «на мелкоту» и возвращать долги народу.

«Сегодня я могу уже честно сказать, что тогда я отдал распоряжение председателю Нацбанка Петру Петровичу Прокоповичу: где не хватит, будем печатать», — признался Лукашенко. Деньги «подпечатывали», отдавая на проекты аграрные, отметил президент Белоруссии.

«Только благодаря терпению белорусов, ну, и нашей настойчивости. Пошли и пошли. То есть сельское хозяйство сработало», — добавил он.

Ранее Лукашенко рассказал о мечте создать панславянское государство. «Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих», — заявил он. По его словам, несмотря на то, что каждый живет в своей стране, связь между ними не должна теряться.