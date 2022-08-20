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Власти Крыма сообщили о поражении всех целей системами ПВО

Глава Крыма Аксенов заявил, что системы ПВО успешно поразили все цели в регионе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно поразили все цели над Крымом. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«На данный момент системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом», — написал он.

Также Аксенов уточнил, что пострадавших и материального ущерба в ходе отражения атаки нет.

Ранее стало известно, что на западе Крыма, в Сакском районе и в окрестностях Бахчисарая, сработала система противовоздушной обороны. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» уточнил, что в Бахчисарае отмечено три взрыва. Было сбито несколько беспилотников.

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Никита Абрамов
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