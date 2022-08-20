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Во Франции расследуют организацию развлекательного шоу с заключенными в колонии

Министр юстиции Франции потребовал расследовать организацию шоу с заключенными в тюрьме

Фото: Shutterstock

Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти потребовал провести расследование съемки и организации развлекательного шоу в одной из колоний страны, в котором приняли участие заключенные и охранники. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«После шокирующих кадров из тюрьмы Френ я немедленно потребовал провести расследование, чтобы прояснить все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении министра.

Также он заявил, что борьба с рецидивами должна проводиться через реинтеграцию, а не через участие в картинге.

По данным ТАСС, развлекательное шоу проводилось с разрешения администрации учреждения. Инициатором была ассоциация Kohlantess, которая занимается организацией конкурсов из различных фильмов и шоу на улицах городов Франции.

Ранее стало известно, что в Швейцарии решили воспользоваться помощью волонтеров, чтобы протестировать новую тюрьму Zurich West в кантоне Цюрих.

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Никита Абрамов
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