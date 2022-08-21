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Девушка уснула на солнце и осталась с расплавленной как пластик кожей

Косметолог Сирин Мурад уснула на солнце во время отдыха в Болгарии и получила ожог

Фото: Shutterstock

Косметолог Сирин Мурад из Лондона уснула на солнце во время отдыха в Болгарии и осталась с расплавленной как пластик кожей. Соответствующий материал приводит издание WalesOnline.

Девушка рассказала, что задремала на полчаса под солнечными лучами у бассейна при температуре плюс 21 градус Цельсия. При этом перед выходом на улицу она забыла нанести крем для защиты от загара. Когда туристка проснулась, она заметила, что ее лицо приобрело красный оттенок, но не придала этому значения.

Однако на следующий день Мурад ощутила сильную боль, а кожа на ее лбу оказалась воспаленной и стянутой. Героиня материала призналась, что обсудила проблему с родителями и решила не обращаться к врачам, дождавшись, когда последствия полученного ожога исчезнут самостоятельно. В то же время она призвала читателей никогда не пренебрегать мерами предосторожности. «Всегда наносите солнцезащитный крем, даже если думаете, что с вашим телом ничего не случится. Это определенно необходимо», — заключила девушка.

В июле сообщалось, что блогерша Ева Джонс провела час на солнце и осталась с увеличившимся в размерах лицом. В начале ролика девушка показала, как выглядела до того, как отправилась загорать: ее кожа имела естественный розовый оттенок без видимых повреждений. Затем юзерша продемонстрировала, как изменилась ее внешность после воздействия ультрафиолетовых лучей. На кадрах видно, что ее лицо отекло, покраснело и покрылось волдырями.

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Алина Гостева
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