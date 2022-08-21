Арестанты российского СИЗО заблокировали в камере сотрудников

Обвиняемые в СИЗО-1 в Кемерово заблокировали в камере двух сотрудников учреждения

Обвиняемые в СИЗО-1 в Кемерово заблокировали в камере двух сотрудников учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН, передает РИА Новости.

«При проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения. В настоящее время организованы переговоры. ситуация в учреждении контролируемая», — заявили в ведомстве.

Кроме того, собеседник агентства пояснил, что среди удерживаемых один мужчина и одна женщина.

Ранее в Кемерово арестанты СИЗО-1 захватили троих сотрудников в заложники и требуют вызвать сотрудников прокуратуры и ФСИН. Во время обхода камер восемь заключенных напали на двух женщин и мужчину из числа персонала изолятора и затащили их в помещение. Арестанты вооружены деревянными палками и металлическим уголком.