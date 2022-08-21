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В Киеве попрощались с актрисой Писанкой

В Киеве проходит церемония прощания с актрисой Русланой Писанкой, которая умерла в июле

Фото: ТАСС

В Киеве проходит церемония прощания с украинской актрисой и телеведущей Русланой Писанкой, которая умерла в ночь на 19 июля в Германии, передает РИА Новости.

«В Киеве прощаются с Русланой Писанкой. Это происходит в Спасо-Преображенском соборе с девяти часов утра», — сообщает издание. Отмечается, что актрису похоронят на Байковом кладбище в украинской столице.

Точный диагноз Писанка не раскрывала. Во время одного из спектаклей она упала в обморок и сломала ногу, после чего она перенесла операцию. После смерти артистки ее муж рассказал, что она скончалась от агрессивной формы рака. Он добавил, что она боролась с болезнью, но ее иммунитет не выдержал.

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Виктория Кондратьева
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