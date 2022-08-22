В автопробеге ко Дню флага России приняло участие более 300 автомобилей

Колонна автомобилей с российским триколором проехала по Садовому кольцу в День флага

В ночь с 21 на 22 августа в Москве прошел автопробег, посвященный Дню Государственного флага России. Организатором мероприятия выступили активисты молодежного сообщества «STOлица», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Участники начали собираться на проспекте Академика Сахарова с 20:00. Старт был дан в 23:30 по московскому времени. Колонна из автомобилей белого, синего и красного цветов сделала круг по Садовому кольцу, выстроившись в цвета флага России, и вернулась в точку старта. Всего в автопробеге приняло участие более 300 автомобилей.

Участники пробега украшали патриотической символикой и флагами не только свои машины — некоторые сделали тематический аквагрим.

Автопробег открыл программу празднования в Москве Дня российского флага.