Автор National Interest Маркс заявил, что США проиграют при любом исходе спецоперации РФ

США потерпят стратегическое поражение независимо от результатов конфликта на Украине из-за тесных отношений России и Китая. Об этом заявил обозреватель издания The National Interest Рамон Маркс.

«Точно так же, как президенты Ричард Никсон и Генри Киссинджер разыграли "китайскую карту", ​​чтобы изолировать Советский Союз во время холодной войны, президент [России] Владимир Путин и [председатель КНР] Си Цзиньпин будут разыгрывать свои карты, пытаясь сдержать глобальное лидерство США», — считает автор.

Маркс предрек сближение Пекина и Москвы как стратегических союзников из-за их тесных энергетических связей. «Имея на своем заднем дворе преданного российского поставщика энергоносителей, Китай неизбежно получит больше стратегической гибкости в отношениях с Соединенными Штатами», — отмечает он.

Автор также обратил внимание на расширение энергетического бизнеса России с Индией. «Увеличение продаж российского ископаемого топлива в эту страну нанесет ущерб усилиям США, Австралии и Японии по сближению с Дели», — напомнил он.

Маркс указал, что еще одной серьезной проблемой для Вашингтона стал эффект от санкций, введенных против России. «Энергетические санкции Запада в какой-то степени дали обратный эффект, вызвав инфляцию и перебои с поставками настолько серьезные, что Брюссель сейчас пытается справиться с экономическими последствиями», — пишет обозреватель.