В российских городах пройдет квест в честь Дня флага

В 16 городах пройдет квест в честь Дня российского флага

Квест «Флаг моей страны», приуроченный ко Дню государственного флага России, пройдет в 16 городах с 22 августа по 4 сентября. Интерактивная игра пройдет в рамках тематического стрит-арт проекта, организованного при поддержке VK, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе соцсети.

Участникам предстоит выполнить задания не только на знание истории Дня флага, но и сервисов VK. Ключом к викторине послужат картины, созданные в рамках стрит-арт проекта, посвященного празднику.

«В большинстве городов уличные художники создали тематические эскизы с узнаваемыми и знаковыми для городов местами, памятниками, персонажами и людьми. В городах Киров, Тамбов, Ярославль, Улан-Удэ и других мастера воплотили стрит-арт работы в своем авторском и узнаваемом стиле, в котором в городах оформлены большинство стрит-арт изображений», — отмечается в сообщении.

У каждой картины есть уникальный QR-код, с помощью которого участник квеста получит доступ к заданиям. Они разделены на три уровня сложности, за выполнение каждого участник получает баллы. По итогам квеста в каждом городе сформируют рейтинги, а участники, набравшие наибольшее количество баллов и попавшие в первую пятерку, получат подарки от соцсети: свитшоты с изображением одной из картин стрит-арт проекта.

Списки победителей и участников опубликуют в официальных сообществах «VK Праздники» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 7 сентября. Города-участники проекта: Владимир, Рязань, Тамбов, Ярославль, Калининград, Великий Новгород, Майкоп, Йошкар-Ола, Ижевск, Киров, Саратов, Нижний Тагил, Томск, Улан-Удэ, Оренбург, Курск.

Ранее сообщалось, что в ночь с 21 на 22 августа в Москве прошел автопробег, посвященный Дню Государственного флага России. В нем приняло участие более 300 автомобилей.