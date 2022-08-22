Постпред Небензя: Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на заседании СБ ООН

Россия поднимет тему убийства дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарьи на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, которое пройдет 23 августа. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Постпред рассказал, что Москва созывает заседание для обсуждения украинских провокаций в отношении Запорожской атомной элеткростанции (ЗАЭС). Он уточнил, что российская сторона запросила срочное заседание.

«Разумеется, мы скажем об этом. Это ясно демонстрирует характер украинского государства, очевидна связь между их диверсантами и этим убийством, что уже раскрыто ФСБ», — подчеркнул Небензя.