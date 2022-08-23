Пойманного ФСБ с взяткой бывшего оперативника СИЗО осудили на восемь лет

Суд дал 8,5 года экс-начальнику оперчасти СИЗО-3 Челябинска за взятки в 270 тысяч рублей

Центральный районный суд Челябинска приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего начальника оперативной части СИЗО-3 Максима Маркова, признав его виновным в получении от арестантов взяток на 270 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель региональной прокуратуры Наталья Мамаева.

Помимо коррупции подсудимого признали виновным в превышении должностных полномочий. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также он должен заплатить штраф 2,4 миллиона рублей.

Суд установил, что с 2020-го по 2021 год Марков получил незаконное вознаграждение от двоих заключенных за покровительство и улучшение условий содержания. Взяткополучателя поймали в мае 2021 года сотрудники ФСБ совместно с оперативниками управления собственной безопасности ФСИН. Мужчина признал вину.