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Спорт

Джошуа озвучили условие для проведения боя с Тайсоном Фьюри

Энтони Джошуа посоветовали одержать несколько побед для проведения боя с Тайсоном Фьюри

Фото: Mark Thomas / Globallookpress.com

Промоутер Фрэнк Уоррен озвучил условие, при котором британский боксер Энтони Джошуа сможет провести поединок с соотечественником Тайсоном Фьюри. Его слова передает The Sun.

«Если Эй Джею удастся одержать пару побед, то бой может быть организован. Но ему нужно восстановиться, прежде чем даже думать о таких драках», — рассказал Уоррен.

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22 августа издание Daily Mail сообщило, что Фьюри может провести поединок с украинцем Александром Усиком. Бой планируют организовать 17 декабря, за день до финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Отмечалось, что он может пройти в городе Эр‑Рияде (Саудовская Аравия).

В ночь на 21 августа Усик победил Джошуа раздельным решением судей. Таким образом, украинец удержал титулы чемпиона по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В активе Фьюри 32 победы, ничья и ни одного поражения. На счету Джошуа 24 победы и три поражения. Усик выиграл все 20 боев в карьере.

Дарья Коршунова
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