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Россиянам рассказали о возможном ослаблении рубля осенью

Аналитик Зварич допустил ослабление рубля с началом осени

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич рассказал, что с началом осени рубль может ослабеть. О такой вероятности он сообщил агентству «Прайм».

Как отметил эксперт, национальная валюта продолжит свое укрепление в связи с подготовкой экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа, что может спровоцировать падение доллара ниже 55 рублей. После этого рубль перейдет к ослаблению, допускает Зварич.

По его словам, такая тенденция началась в прошлом месяце. Как объяснил аналитик, во второй половине июля валютному курсу не удалось дотянуть 10 процентов до июньского минимума, что повторится и в августе. Это свидетельствует о появлении некоего ценового равновесия, которое влияет на выравниванию баланса спроса и предложения. Однако осенью этот баланс может сместиться в сторону спроса, предостерегает эксперт.

«Можно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну. Плюс к этому, часть импортеров может создавать резервы под будущие поставки, что еще больше увеличит спрос с их стороны. Также будет снижаться предложение — проблемы в мировой экономике окажут негативное влияние на ценовую конъюнктуру товарных рынков, что приведет к снижению цен в основных товарных группах», — предсказал Зварич.

Под влиянием всех этих факторов пара доллар/рубль к концу осени может закрепиться выше 70 рублей, заключил он.

Ранее аналитики заявили, что к концу августа отечественная валюта может подняться до 56 рублей за доллар, а в начале сентября опуститься до 62,5. Укрепление рубля они назвали временным явлением, которое закончится с наступлением осени.

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Варвара Кузьмина
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