В России отреагировали на снос памятника советским воинам-освободителям в Риге

Сенатор Цеков заявил, что власти Латвии пожалеют о сносе памятника воинам-освободителям

Отношения России и Латвии после решения Риги демонтировать памятник советским воинам-освободителям будут окончательно испорчены. Однако о разрыве дипломатических связей говорить пока рано. Так на снос монумента в беседе с «Лентой.ру» отреагировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Отношения с Латвией у нас будут низведены до самого низкого уровня. Но, понятно, посольства и все остальное будет работать. Я думаю, латвийские власти пожалеют, что они осуществили данное мероприятие, данный снос. Почувствуют они недовольство собственных граждан, почувствуют соответствующее отношение к Латвии со стороны России», — сказал российский политик.

Снос памятника воинам-освободителям Риги начался 23 августа. После демонтажа монумент будет уничтожен. По периметру дежурит полиция, вокруг комплекса находится не менее десяти микроавтобусов силовиков.

Жители Риги намерены выйти на акцию в знак протеста против сноса памятника. Рижане объявили сбор в 21:00 по местному времени, с собой участников просят приносить цветы и свечи.

Ранее партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) подала заявку в думу Риги на проведение акции протеста против сноса памятника воинам-освободителям, сообщил портал Delfi. Митинг, на который планировали прийти около 100 человек, был намечен на 22 августа, однако мэрия не согласовала пикет из-за мер безопасности и начала демонтажа. Тем не менее около 50 человек все же пришли на митинг. В течение часа протестующих разогнали, семеро были задержаны.

12 мая сейм Латвии принял закон, прекращающий действие 13-й статьи договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги.

Монумент в Риге открыли в ноябре 1985 года в честь победы в Великой Отечественной войне. С 1996 года неоднократно поднимался вопрос о его сносе.