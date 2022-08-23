Приятели убили двоих россиян из-за пропавшего телефона и спрятали тела в ковре

В Томске приятели убили двоих мужчин из-за пропавшего телефона и завернули их тела в ковер

Томский облсуд рассмотрит дело в отношении 24-летнего жителя Первомайского района, обвиняемого в двойном убийстве и угоне автомобиля. Об этом во вторник, 23 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Его соучастнику, 35-летнему россиянину, вменяют укрывательство особо тяжкого преступления. По версии следствия, в октябре 2021 года двое приятелей распивали спиртное в компании знакомых. После ухода одного из них товарищ обвиняемых заметил, что у него пропал телефон. Тогда соучастники направились к дому мужчины, которого они заподозрили в краже

Зайдя внутрь, младший из фигурантов нанес потерпевшему не менее девяти ударов ножом, отчего тот скончался на месте. Чтобы скрыть убийство, он не менее 13 раз ударил ножом свидетеля убийства. После этого с помощью подельника он завернул тела в ковер и погрузил их в машину убитого хозяина дома. Уехать на ней подельникам не удалось.

Спустя время их задержали правоохранители.