Диетолог назвала причины отсутствия аппетита

Диетолог Дианова: снижение аппетита может наблюдаться при онкологических заболеваниях

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала возможные причины отсутствия аппетита. Об этом сообщает URA.RU.

«Как правило, [на аппетит] могут влиять опухоли гипофиза. Возможно, снижена функция щитовидной железы — гипотиреоз. Бывает так, что может быть снижен аппетит при сахарном диабете», — сказала она.

Диетолог добавила, что снижение аппетита может наблюдаться и при онкологических заболеваниях. По его словам, проблемы с аппетитом также могут возникать, если человек находится в состоянии стресса, или при инфекционном заболевании.

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал способ, который поможет человеку победить тягу к сладкому. По его словам, для этого стоит заменить его на более полезный перекус, например, на ягоды или сухофрукты.

