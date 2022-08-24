На Украине ухудшилось отношение к белорусам

Число негативно относящихся к белорусам украинцев выросло с 33 до 52 процентов

На Украине ухудшилось отношение к гражданам Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой «Рейтинг».

Социологи выяснили, что число украинцев, которые негативно относятся к белорусам, за четыре месяца выросло с 33 до 52 процентов.

При этом 34 процента респондентов заявили о нейтральном отношении к гражданам Белоруссии, а 10 процентов — о положительном. Отдельно уточняется, что по данным опроса, проведенного в апреле 2021 года, только 4 процента респондентов заявили о негативе в отношении белорусов.

Опрос проводился 17−18 августа методом телефонных интервью. Было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше на территориях, где имеется мобильное покрытие украинских операторов. Статистическая погрешность составляет не более 3,1 процента.