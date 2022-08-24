Диетолог перечислила бодрящие продукты

Диетолог Соломатина: для того чтобы взбодриться, утром можно съесть брокколи

Для того, чтобы взбодриться, можно утром съесть брокколи, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с News.ru она перечислила бодрящие продукты, которые можно включить в утреннее меню.

По словам Соломатиной, с сонливостью помогут справиться богатые хромом морепродукты и брокколи. «Когда человек не выспался, он пьет кофе, ему нужен возбуждающий эффект. Это связано с изменением гормональной системы, в частности гормона литина, который сигнализирует о чувстве насыщения», — объяснила она.

Соломатина рассказала, что богатые хромом продукты дадут возможность быстрее почувствовать бодрящий эффект от не очень большого количества кофе и сладкого. «И человек при этом не будет сильно поправляться», — заключила Соломатина.

Ранее Соломатина сравнила полезные свойства дыни и арбуза. Специалист отметила, что в арбузе есть ликопин — мощный антиоксидант, а дыня содержит в себе в четыре раза больше другого антиоксиданта — витамина С.