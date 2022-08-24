Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог перечислила бодрящие продукты

Диетолог Соломатина: для того чтобы взбодриться, утром можно съесть брокколи

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Для того, чтобы взбодриться, можно утром съесть брокколи, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с News.ru она перечислила бодрящие продукты, которые можно включить в утреннее меню.

По словам Соломатиной, с сонливостью помогут справиться богатые хромом морепродукты и брокколи. «Когда человек не выспался, он пьет кофе, ему нужен возбуждающий эффект. Это связано с изменением гормональной системы, в частности гормона литина, который сигнализирует о чувстве насыщения», — объяснила она.

Соломатина рассказала, что богатые хромом продукты дадут возможность быстрее почувствовать бодрящий эффект от не очень большого количества кофе и сладкого. «И человек при этом не будет сильно поправляться», — заключила Соломатина.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
ЗажралисьРоссияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
8 июня 2018

Ранее Соломатина сравнила полезные свойства дыни и арбуза. Специалист отметила, что в арбузе есть ликопин — мощный антиоксидант, а дыня содержит в себе в четыре раза больше другого антиоксиданта — витамина С.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов постпреда в СБ ООН
В ЛНР отпустили призванного в украинскую армию пленного израильтянина
Диетолог перечислила бодрящие продукты
В российском регионе потерпел крушение вертолет
В Белом доме высказались о сроках окончания военного конфликта на Украине
США оценили готовность дальнейшего сотрудничества с Китаем
Вучич предрек Европе катаклизм
В США задумались о выгоде от помощи Киеву
Белый дом прокомментировал желание Зеленского вернуть Крым «любыми средствами»
Евродепутат от Франции сообщил о находящейся на пути к войне с Россией Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.