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Суд дал братьям по 18 лет за убийство россиянина черенком от лопаты и табуретом

В Уфе суд дал по 18 лет двум братьям за убийство мужчины черенком от лопаты и табуретом

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Уфе суд приговорил двоих братьев к 18 и 18,5 года колонии строгого режима за убийство 33-летнего россиянина с особой жестокостью. Об этом в среду, 24 августа, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Вину в содеянном они признали.

По данным следствия, 14 октября 2020 года фигуранты приехали в гости к знакомой, в этот момент у нее дома находился потерпевший. Братья не были рады его видеть, из-за чего между мужчинами возник конфликт. В течение двух дней подельники избивали жертву ногами, черенком от лопаты и табуретом. Вечером 15 октября они заперли россиянина в погребе, а на следующее утро заметили, что он скончался, после чего скрылись с места происшествия вместе с хозяйкой дома.

Позже женщина ушла от подельников и рассказала о случившемся отцу. 25 октября братья были задержаны полицейскими при попытке уехать на поезде из Уфы в Новосибирск.

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Елизавета Новикова
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