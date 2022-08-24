Диетолог предупредила о провоцирующем слабоумие и одряхление продукте

Врач Соломатина: чипсы содержат канцерогены, приводящие к одряхлению и слабоумию

Чипсы могут содержать приводящие к одряхлению и слабоумию канцерогены, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. О провоцирующих тяжелые заболевания продуктах она рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Она указала на то, что в чипсах содержатся не только пустые калории, как в белой муке, но и конечные продукты гликирования — «слипания» белков. «Раннее старение, которое проявляется морщинами на коже, раннее одряхление организма — это результат обжаривания чипсов в масле. Плюс к тому масло не всегда меняется после первой партии», — напомнила Соломатина. Врач предостерегла, что во время жарки на старом масле в чипсах образуются канцерогены, большое количество свободных радикалов, которые разрушают сердечно-сосудистую систему, приводят к слабоумию.

Специалист посоветовала не употреблять чипсы из картофеля чаще одного раза в месяц и предложила готовить их дома на рафинированном растительном или оливковом масле, меняя его после каждой партии. Заменить картофельные чипсы можно слайсами из банана или моркови, заключила диетолог.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева перечислила повышающие уровень холестерина в крови продукты. По ее словам, жирное мясо может повысить уровень холестерина в крови, а употребление в пищу полусырого стейка его снижает.