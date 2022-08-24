Названы цели атак украинских беспилотников в Крыму

ForPost: целью украинских атак беспилотниками в Крыму может быть проверка систем ПВО

Целями атак украинских беспилотников по территории Крыма могут быть проверка систем противовоздушной обороны (ПВО), срыв наступления союзных войск в рамках спецоперации или психологическое воздействие, приводит портал ForPost мнения военных экспертов.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предположил, что подобными атаками Украина может изучать расположение возможных военных целей на полуострове и их защищенность системами ПВО. Второй целью он назвал психологическое воздействие и демонстрацию возможностей Вооруженных сил Украины.

Военный аналитик Института стран СНГ Владимир Евсеев добавил, что атаками украинцы могут пытаться сорвать наступление в Николаевской области или хотя бы отвлечь от него внимание.

Проверку атаками беспилотников систем ПВО для последующего запуска ракет систем залпового огня HIMARS Евсеев счел бесполезной, так как американские ракеты будут сбиты. «HIMARS маскируют другими системами залпового огня. В этом случае их надо селектировать среди других целей. С этим может справиться зенитный ракетный комплекс С-400. Если гипотетически говорить о Крыме, то здесь ракеты HIMARS ничем прикрыть не получится вовсе. Что сделает их легкой целью для российской ПВО», — добавил Евсеев.

