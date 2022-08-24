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Вор назвал причиной ограбления Ким Кардашьян ее хвастовство богатством

Ограбивший Ким Кардашьян вор Юнис Аббас: она разбрасывалась деньгами, а я их собрал
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Один из членов банды, устроившей ограбление телезвезды Ким Кардашьян, высказал позицию по поводу инцидента, произошедшего в 2016 году. Причины своего решения он назвал в интервью журналу Vice.

Злоумышленник Юнис Аббас, который провел два года в тюрьме, заявил, что не жалеет о поступке. Более того, в совершенном им преступлении мужчина обвинил саму пострадавшую: по его словам, предпринимательнице следовало быть менее эффектной, а также не выставлять богатство напоказ.

«Ей стоит поменьше хвастаться перед людьми, которые не могут себе позволить того же самого. Некоторые воспринимают это как провокацию. Она разбрасывалась деньгами, а я их собрал, вот и все. Чувствую ли я вину? Нет, мне все равно», — отметил вор.

В сентябре 2016 года Ким Кардашьян приехала в Париж на Неделю моды. В ночь на 3 октября в ее гостиничный номер ворвались вооруженные грабители. Они связали телезвезду и отнесли в ванную комнату, а затем скрылись с украшениями на сумму 11 миллионов долларов (657,1 миллиона рублей). «Это был самый страшный момент в моей жизни, я думала, что сейчас они меня убьют. Я даже не могу описать, как сильно я испугалась», — рассказывала она.

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Майя Пономаренко
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