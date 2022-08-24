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Россияне стали чаще брать кредиты на подготовку детей в школу

RT: в августе россияне стали чаще брать кредиты на ремонт и подготовку детей к школе

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Россияне стали на 20 процентов активнее брать кредиты в период с 5 по 19 августа по сравнению с аналогичным периодом июля. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование финансового маркетплейса.

По словам издания, чаще всего россияне берут кредиты на ремонтные работы и подготовку детей к школе. Активнее всего за оформлением таких кредитов обращались в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Омске и Красноярске. Основные запросы — 100 тысяч, 300 тысяч и 500 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили списывать часть ипотечного кредита россиянам при рождении второго и последующих детей. Также списать долги по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) предложили россиянам, которые потеряли кормильца или стали нетрудоспособными.

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Юлия Мискевич
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