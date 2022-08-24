Россиянин отсудил у Lamoda три миллиона рублей за отмененные заказы

Ni Mash: россиянин отсудил у магазина Lamoda три миллиона рублей за 122 отмененных заказа

Россиянин отсудил у интернет-магазина одежды и обуви Lamoda 3 миллиона рублей за 122 отмененных заказа. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Отмечается, что ретейлер в течение года не доставил жителю города Бор в Нижегородской области товары на общую сумму 3 миллиона рублей, называя в качестве причины технический сбой. При этом компания возвращала мужчине внесенную им предоплату.

В свою очередь клиент рассказал, что данная ситуация возникла после того, как в прошлом году Lamoda не вернула ему деньги за неподошедшие кроссовки и часы. Покупатель отправил вещи обратно, однако магазин обвинил его в том, что он прислал бывшие в употреблении товары, и назвал его проблемным клиентом.

В результате россиянин обратился в суд, который встал на сторону клиента, поскольку выяснилось, что у ретейлера нет правил возврата по причине технического сбоя. «За те дни, что Lamoda держала у себя предоплату, насчитывается неустойка. Суд принял мой расчет», — пояснил истец.

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