Российская модель подала в суд на Wildberries за публикацию ее фото с прыщами

Модель Тимохина подала в суд на маркетплейс Wildberries за публикацию ее фото с прыщами

Жительница России Анастасия Тимохина подала в суд на маркетплейс Wildberries за публикацию ее фотографий с прыщами на теле. Об этом пишет Telegram-канал «Говорит Москва».

Так, девушка обнаружила на сайте интернет-магазина снимки своих ягодиц, размещенные без ее согласия. Сообщается, что их использовал косметический бренд Lefami для рекламы продукции от высыпаний на коже и черных точек, с которым она работала ранее в качестве модели.

Россиянка отметила, что в ходе сотрудничества был согласован определенный формат фотографий, в который не вписались опубликованные кадры. Тимохина сочла упомянутую ситуацию оскорбительной и потребовала компенсацию в размере 10 миллионов рублей. На данный момент дело находится на рассмотрении Ленинского райсуда в Чебоксарах.

«На фотографии, где у меня там видны прыщики, я не давала согласие. У нас было соглашение на один материал, а выложили другой. Чтобы было более эффективно, я решила подать иск, проконсультировавшись со своим юристом», — объяснила девушка.

В июле жительница Москвы подала в суд на итальянский люксовый бренд Prada из-за производственного брака. Известно, что россиянка приобрела черное платье упомянутой марки за 380 тысяч рублей. Придя домой, клиентка бутика обнаружила затяжки на рукавах изделия. По этой причине девушка потребовала материальную компенсацию в размере 740 тысяч рублей, то есть двойной стоимости платья.